Calcio: Lazio. Escalante e Durmisi “Con Sarri si lavora tanto”

I due biancocelesti hanno fatto il punto dopo i primi giorni di ritiro AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – "Con Sarri si lavora tanto ma siamo felici di questo, impariamo molto da lui. La prima amichevole di ieri è andata bene, dobbiamo assimilare le idee del mister". Così Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, facendo il punto dopo i primi giorni di ritiro ad Auronzo di Cadore: "All'inizio non è stato facile ma piano piano stiamo capendo cosa chiede – ha detto Escalante -. Questa prima settimana di lavoro è andata bene, servirà tempo ma ce la stiamo mettendo tutta. Alla prossima stagione chiedo di giocare molto, io e la squadra lavoriamo per gli stessi obiettivi, quello di andare in Champions League". Oltre al calciatore argentino, ha parlato anche il difensore Riza Durmisi: "Sono felice, sto lavorando duramente in questo ritiro – ha detto il danese -. Voglio dimostrare di poter essere utile a questa squadra, devo fare di più per questo sono il primo che entro e l'ultimo che esce dal campo. Mi trovo bene con tutti, sono felice". "Sarri mi impiega come terzino, mi piace come posizione, sono offensivo e con il suo stile di gioco posso fare bene – ha aggiunto Durmisi -. L'obiettivo è fare bene e convincere il mister: è difficile perché la concorrenza è tanta ma darò il massimo. Sarri lavora molto sulla fase difensiva, siamo ottimisti nel continuare il lavoro. Tiene molto alle palle inattive, lo seguiamo tutti", ha concluso Durmisi. (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Lug-21 16:59