Calcio: Real offre Vinicius al ManUtd, Red Devils vogliono Varane

Secondo i tabloid inglesi i due club sarebbero al lavoro su due fronti ROMA (ITALPRESS) – Il Real Madrid ha offerto al Manchester United la possibilità di ingaggiare la 21enne ala brasiliana Vinicius Junior. Secondo quanto scrive 'The Mirror', il club Blanco starebbe cercando di raccogliere un 'tesoretto' per poi tentare di strappare al Paris Saint Germain l'attaccante francese Kylian Mbappe. Ma i due club starebbero lavorando anche su un altro fronte. Per il 'Daily Mail', infatti, i Red Devils sarebbero pronti a formalizzare un'offerta per il difensore delle 'Merengues' Raphael Varane, 28 anni. Il nodo però sarebbe il prezzo: gli inglesi non avrebbero intenzione di soddisfare la richiesta di 50 milioni di sterline per il francese, che ha ancora un anno di contratto. (ITALPRESS). mc/red 18-Lug-21 12:18