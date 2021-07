Calciomercato: Fiorentina. Barone “Vlahovic? Lavoriamo per il rinnovo”

Il dg viola: "Per ballare, però, bisogna essere in due…" MOENA (ITALPRESS) – "Vlahovic? Sono sempre accanto alla squadra e a tutti i giocatori, così come a lui. Stiamo parlando per il rinnovo, non dico che arriverà oggi, la prossima settimana o fra qualche mese. Ci stiamo lavorando. Per ballare bisogna essere in due, non si balla solo con una persona". Lo ha detto il direttore generale viola Joe Barone a margine dell'inaugurazione del 'Viola village' a Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina, in merito all'attaccante serbo Dusan Vlahovic. (ITALPRESS). lc/mc/red 18-Lug-21 11:02