Contatto con Hamilton, Verstappen fuori

Nel corso del primo giro del Gp di Gran Bretagna, l'olandese è finito fuori pista SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La gara di Silverstone perde subito uno dei protagonisti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna, sono arrivati al contatto con l'olandese a finire in barriera e a ritirarsi dalla gara di Silverstone. Uno scontro violento quello tra i due con l'olandese ad avere la peggio e la sua Red Bull ad impattare sulle barriere a seguito di un contatto tra le ruote delle due monoposto. Bandiera rossa in pista con i commissari che sospendono momentaneamente la corsa con Leclerc in testa, dopo l'incidente tra i primi due della classe. I commissari hanno messo sotto investigazione Hamilton, mentre Verstappen, che ha lasciato la pista sulle sue gambe, è stato portato al centro medico come da prassi. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Lug-21 16:26