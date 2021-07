Euro2020: Nazionale. Mancini “Talento e umanità, gruppo meraviglioso”

"Si può essere professionisti senza dimenticarsi di essere umani" ROMA (ITALPRESS) – "Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti". Così sui social Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Gli azzurri esattamente sette giorni fa hanno conquistato Euro2020 grazie al successo in finale a Wembley contro l'Inghilterra ai calci di rigore. "Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte – ha proseguito Mancini -. Qualche giorno fa molti di voi avranno visto l'ultima tappa di Sogno Azzurro, la serie della RAI. Come avrete intuito, gran parte della forza di questo gruppo non era data solo dal talento, ma anche dall'umanità, dalla leggerezza e dalla fiducia". "Un gruppo meraviglioso – ha sottolineato il Mancio -. Ragazzi capaci di sorridere e arrivare con gioia a un momento carico di tensione come i rigori. Abbiamo dimostrato che si può essere grandi professionisti senza dimenticarsi di essere umani. Per questa prima avventura finita nel migliore dei modi, non mi resta che scrivere un grande grazie a tutti: tifosi, calciatori, staff, amici. FORZA AZZURRI". (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Lug-21 20:28