F.1: Gp Gran Bretagna. Hamilton”Dovevo essere aggressivo con Verstappen”

"Fiero dei ragazzi del team", dice il campione del mondo dopo la vittoria a Silverstone SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' stata dura, ho dato tutto in questo weekend, sono fiero dei ragazzi che danno il massimo malgrado siamo indietro in campionato. Anche nel mio approccio sapevo di dover essere aggressivo con Verstappen, gli ho lasciato spazio ma al di là della penalità ho continuato a lavorare". Sono queste le parole di Lewis Hamilton, vincitore del GP di Gran Bretagna, a fine gara. "E' stata una gara incredibilmente difficile con il pubblico migliore del mondo, sono molto grato ai fan. Spero che tutti possano tornare a casa senza problemi. Non avrei potuto fare tutto questo senza l'impegno di Valtteri e di tutto il team", ha concluso il pilota della Mercedes. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Lug-21 18:42