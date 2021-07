F.1: Gp Gran Bretagna. Leclerc “Difficile godermi il 2° posto”

"Ci aspettavamo di essere competitivi ma non così tanto, ho dato il 200%" dice il pilota della Ferrari SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Difficile per me godermi questo momento. Ho dato il 200%, ma non è stato sufficiente". Così Charles Leclerc, secondo a fine gara con la Ferrari, commenta il GP di Gran Bretagna. "Ci aspettavamo di essere competitivi, ma non così tanto. Abbiamo lottato per la vittoria ed è incredibile; con le medie siamo stati velocissimi mentre con le dure un po' meno rispetto a Mercedes, ma siamo stati più forti del solito. Il team sta lavorando in modo incredibile, sono orgoglioso della squadra. E' bellissimo fare queste gare perché dimostra a tutti che stiamo andando nella direzione giusta. Non filerà tutto liscio per arrivare al top ma daremo tutto per riuscirci", ha concluso Leclerc. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Lug-21 18:27