F.1: GP Gran Bretagna. Verstappen “Hamilton pericoloso e antisportivo”

"I festeggiamenti mentre io ero in ospedale una mancanza di rispetto" SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Felice di stare bene, ma ovviamente sono molto deluso di essere stato messo fuori gioco così". A scriverlo su Twitter è Max Verstappen, pilota della Red Bull, commentando l'incidente che l'ha visto scontrarsi con il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton (poi vincitore), al primo giro. "La penalità non ci ha aiutati e non ha reso giustizia alla pericolosa manovra di Lewis in pista. Vedere i festeggiamenti dall'ospedale è stata una mancanza di rispetto e un comportamento antisportivo, ma andiamo avanti". (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Lug-21 20:47