Motocross: GP Olanda. Cairoli vince gara 2 ma non basta, trionfa Gajser

Domenica prossima tappa a Loket, storico tracciato della Repubblica Ceca AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Ancora una volta vincente Tony Cairoli. Il fuoriclasse siciliano ha vinto la seconda manche del GP d'Olanda MXGP sul tracciato di Oss. Il 35enne pilota Ktm, però, ha pagato una gara 1 deludente, ottavo posto, con Tim Gajser che ha conquistato il complessivo titolo del GP, consolidando il primato nel Mondiale. In gara 1 grandissimo successo per Jeffrey Herlings, che nonostante un incidente, dal quarto posto è riuscito a centrare la vittoria, per poi dare forfait all'intervallo. In gara 2 l'eccezionale prova di Cairoli che supera praticamente tutti, tra cui Febrve, Gajser e il compagno di squadra Jorge Prado. Seconda vittoria di manche stagionale per Tony Cairoli, che porta a casa anche il sesto podio su 8 run disputate. Con questo risultato, il 35enne siciliano raggiunge Herlings e Febvre al secondo posto nel Mondiale con 23 punti di ritardo dal leader Gajser. Domenica prossima si corre a Loket, storico tracciato della Repubblica Ceca. Poi le tappe di Lommel (Belgio) e Kegums (Lettonia, 1 agosto). (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Lug-21 19:03