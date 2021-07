Tokyo2020: Golf. Molinari “Non potrò esserci, tiferò per gli azzurri”

"Spero di poter partecipare alle Olimpiadi in futuro" ROMA (ITALPRESS) – "Sto cercando di trovare le parole giuste, ma non le trovo. Ho un problema alla schiena che mi ha frenato per buona parte della stagione e che adesso sfortunatamente mi impedisce di rappresentare il mio Paese nella più importante manifestazione sportiva al mondo". Francesco Molinari, su Twitter, ufficializza e commenta il suo forfait per Tokyo2020. L'azzurro del golf, nei recenti impegni agonistici, ha riportato un infortunio che non gli consente di partecipare all'evento a cinque cerchi. L'Italia Team ha chiesto di poter sostituire Molinari con Renato Paratore. "Farò il tifo per tutti gli atleti italiani sperando di poter essere in grado di partecipare alle Olimpiadi in futuro", ha concluso Molinari. (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Lug-21 16:08