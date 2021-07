Tokyo2020: Malagò “Olimpiade diversa, la più importante della storia”

Il presidente del Coni: "Mi aspetto si vada meglio di Rio" ROMA (ITALPRESS) – "È una Olimpiade diversa, questo è poco ma sicuro. Ma è l'Olimpiade più importante della storia, perché il fatto che si disputi, che si faccia, ha salvato il principio, il valore, l'evento, ha salvato l'Olimpiade". Così, in un'intervista su 'Il Corriere della Sera', il presidente del Coni Giovanni Malagò, a cinque giorni dal via dei Giochi Estivi di Tokyo. All'atleta azzurro che partecipa all'Olimpiade, Malagò ha consigliato di "rappresentare e vivere l'onore della maglia italiana, con il valore della competizione e con la consapevolezza della partecipazione a un evento straordinario». Che medagliere vorrebbe vedere è presto detto: "Abbiamo la squadra più numerosa e forte di sempre. Può accadere di tutto, mi aspetto che si vada meglio di Rio 2016 (28 medaglie). Questo è il mio auspicio. Vorrei tanto una medaglia d'oro dalla pallavolo. Una vittoria in una competizione mixed, formula che avrà il debutto ufficiale in questa Olimpiade – conclude il numero uno dello sport italiano – una medaglia d'oro in una nuova disciplina che testimonierebbe il bel lavoro fatto in questo settore dallo sport italiano". (ITALPRESS). mc/com 18-Lug-21 11:51