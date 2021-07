Calcio: Barcellona su Romagnoli ma prima deve sfoltire la rosa

Il Milan pronto a trattare: ai rossoneri interessano Pjanic e Coutinho MILANO (ITALPRESS) – Finito nel corso della scorsa stagione a fare da riserva a Kjaer e Tomori e con la fascia di capitano che potrebbe passare proprio al centrale danese, Alessio Romagnoli ha più di un piede fuori dal Milan. Il difensore, fra l'altro, è in scadenza fra un anno e difficilmente rinnoverà: ecco perchè i rossoneri potrebbero cederlo in questa sessione di mercato. Spettatore più che interessato, riporta "Sport", è il Barcellona, alla ricerca di un centrale mancino. Le due società ne starebbero già parlando, col Milan che sarebbe disponibile a inserire una contropartita: Pjanic e Coutinho i nomi in ballo, che però potrebbero arrivare solo in prestito e a patto di ridursi l'ingaggio. Ma il Barcellona, che già in passato aveva seguito Romagnoli, deve prima sfoltire il reparto difensivo. In particolare c'è da trovare una nuova squadra a Samuel Umtiti e Clement Lenglet, col primo che potrebbe tornare al Lione (ma in prestito e tagliandosi lo stipendio) e l'ex Siviglia, che però non sembra avere tanta voglia di cambiare aria, sul taccuino di Arsenal e Tottenham. (ITALPRESS). glb/red 19-Lug-21 17:59