Calcio: Fifa smentisce sperimentazione nuove regole “Notizie errate”

Da Zurigo fanno chiarezza sui rumours relativi a un torneo giovanile in Olanda ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – "La Fifa desidera chiarire le notizie errate circolate nei media nei giorni scorsi in merito alla presunta intenzione di provare modifiche sperimentali alle Regole del Gioco del Calcio in un torneo giovanile in Olanda". Così, in un comunicato, la Fifa smentisce una notizia degli ultimi giorni, secondo la quale starebbe sperimentando alcune nuove norme, come due tempi da 30 minuti effettivi, sostituzioni illimitate, rimesse laterali con i piedi, sospensione temporanea di 5 minuti per ogni calciatore ammonito. "La Fifa può confermare che attualmente non vi è alcuna intenzione di provare alcuna delle modifiche a cui si fa riferimento e che tali modifiche non sono state discusse né all'interno della Fifa né con i nostri colleghi dell'Ifab", conclude il comunicato. (ITALPRESS). mra/glb/red 19-Lug-21 17:45