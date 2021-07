L’olandese van de Beek nel mirino del Barcellona

Secondo "Mundo Deportivo" i catalani si sarebbero mossi prima del Real BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Donny van de Beek è finito nel mirino del Barcellona. Lo riporta il "Mundo Deportivo". Il centrocampista olandese, acquistato la scorsa estate, per circa 40 milioni di euro, dal Manchester United, non ha convinto Ole Gunnar Solskjaer ed è "chiuso" da Paul Pogba e Bruno Fernandes. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di un passaggio di van de Beek al Real Madrid, inserendo nell'affare, come pedina di scambio, Raphael Varane. In realtà la prima offerta per l'ex Ajax sarebbe arrivata, secondo la stampa spagnola, dal Barça. Anche in questo caso ci potrebbe essere una contropartita, ovvero il difensore Samuel Umtiti. (ITALPRESS). pdm/red 19-Lug-21 13:19