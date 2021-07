Noleggio a lungo termine Leasys sposa micromobilita’ integrata

TORINO (ITALPRESS) – Il noleggio a lungo termine di Leasys sposa la micromobilita' integrata: la societa', brand Stellantis e controllata di FCA Bank, amplia ulteriormente la sua gamma di soluzioni di mobilita' includendo nei suoi servizi il monopattino elettrico. Da oggi chi sottoscrive un contratto "Leasys Miles", la formula di noleggio a lungo termine "pay per use" eletta Prodotto dell'Anno 2021 nella categoria Servizi auto, avra' incluso nel canone un monopattino elettrico Nilox tra i piu' noti marchi nel mercato dell'outdoor technology e della smart mobility. Leasys prosegue cosi' il suo percorso di sviluppo all'insegna di una mobilita' sempre piu' integrata e sostenibile, guardando all'ultimo miglio di percorrenza attraverso veicoli piu' piccoli e versatili come i monopattini elettrici per raggiungere la destinazione finale, partendo dalle aree di parcheggio o attraverso le Ztl delle grandi citta', senza impattare il traffico cittadino e nel rispetto dell'ambiente. E, grazie al servizio di Home delivery, il monopattino potra' essere consegnato direttamente a casa del cliente. Perfetto nei tragitti casa-lavoro e per gli spostamenti di tutti i giorni, il nuovo servizio di micromobilita' integrata targata Leasys unisce praticita' e attenzione per l'ambiente, senza rinunciare alla flessibilita' e all'efficienza: l'ideale per gli amanti della mobilita' ecologica sui percorsi urbani. (ITALPRESS). ads/com 19-Lug-21 17:26