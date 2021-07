Tennis: Wta. Barty sempre regina del ranking, Giorgi sale al numero 58

Muguruza scavalca Halep, Paolini altra azzurra nella top 100 ROMA (ITALPRESS) – Nonostante tre tornei, tutti WTA 250, c'è una sola, piccola variazione nella top ten del ranking femminile pubblicato stamane dalla Wta. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la 78esima settimana consecutiva (l'82esima complessiva): l'australiana trionfatrice a Wimbledon mantiene 2.299 punti di vantaggio sulla giapponese Naomi Osaka, che rientrerà per le Olimpiadi di Tokyo, mentre sul terzo gradino del podio c'è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka (best ranking eguagliato) con 371 punti di distacco dalla nippo-americana. Stabile al quarto posto la statunitense Sofia Kenin (best ranking eguagliato), così come la canadese Bianca Andreescu, quinta, l'ucraina Elina Svitolina, sesta, la ceca Karolina Pliskova, settima, e la polacca Iga Swiatek, ottava (best ranking eguagliato). In nona posizione risale la spagnola Garbine Muguruza, tornata una settimana fa in top ten dopo tre anni di assenza, che fa un passo avanti scavalcando la rumena Simona Halep, decima, ancora ferma per i postumi dello strappo al polpaccio sinistro rimediato a Roma. Camila Giorgi mantiene la leadership azzurra. La 29enne di Macerata, sconfitta al secondo turno a Losanna, guadagna comunque altre tre posizioni e risale al numero 58. Scendono invece di cinque gradini Jasmine Paolini, 92, e di uno Martina Trevisan, ora 102esima. Fa un passo avanti Sara Errani, 104esima, mentre ne fa uno indietro Elisabetta Cocciaretto, 113esima. In casa Italia la "scalatrice" della settimana è Lucia Bronzetti che, grazie ai suoi primi quarti nel circuito maggiore (alla prima partecipazione) raggiunti nel Wta 250 di Losanna, guadagna in un colpo solo 51 posizioni e si va ad accomodare sulla poltrona numero 190 firmando un altro best ranking. (ITALPRESS). mc/red 19-Lug-21 12:23