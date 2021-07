Tokyo2020: Positivo al Covid giocatore beach volley della Rep.Ceca

Ondrej Perusic si trova attualmente al Villaggio Olimpico TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il Comitato Olimpico Ceco (COV) ha annunciato in un comunicato che un giocatore della squadra di beach volley, attualmente nel Villaggio Olimpico, è risultato positivo al Covid-19. "Il test a cui è stato sottoposto ieri Ondrej Perusic è risultato positivo", ha detto il capo della delegazione olimpica ceca Martin Doktor. Sabato, il comitato olimpico ceco aveva già reso noto che un membro dello staff era risultato positivo al Covid-19 al suo arrivo a Tokyo. Dal 1° luglio sono stati conteggiati in totale 58 casi di positività al nuovo Coronavirus su quasi 20.000 persone arrivate in Giappone tra atleti, dirigenti e giornalisti. (ITALPRESS). mc/red 19-Lug-21 11:01