Arrestato per pedofilia un giocatore dell’Everton

Per la stampa inglese "l'accusato avrebbe 31 anni e sarebbe sposato" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "L'Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della Polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni". Questa la nota emessa dal club inglese, a seguito delle notizie diffuse dalla stampa britannica, circa l'arresto di un calciatore della Premier, accusato di pedofilia. Da ieri sera circolava la news, che ha scosso il massimo campionato inglese. "Un giocatore sarebbe stato arrestato nella contea metropolitana Grande Manchester. L'accusato avrebbe 31 anni e sarebbe sposato", riportano i media britannici. (ITALPRESS). pdm/red 20-Lug-21 09:54