Calcio: Fiorentina.Sette gol nel test con Ostermunchen,doppietta Benassi

Di Bonaventura, Duncan, Ranieri e Saponara le altre reti viola FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina ha battuto 7-1 i dilettanti tedeschi dell'Ostermunchen, nella prima amichevole estiva disputatasi questo pomeriggio al centro sportivo 'Cesare Benatti' di Moena in Val di Fassa. A segno per la formazione di mister Italiano Milenkovic, Bonaventura e Duncan nel primo tempo, mentre nella ripresa in gol Luca Ranieri, Saponara e Benassi, autore quest'ultimo di una doppietta, con rete della bandiera per l'Ostermunchen su calcio di rigore di Schiedermeier. Il tecnico ha schierato dal 1° una Fiorentina disposta con il 4-3-3 con Terracciano in porta, difesa con da destra a sinistra Lirola, Milenkovic, Dalle Mura e Biraghi, quest'ultimo capitano viola odierno, Krastev in regia, Bonaventura e Duncan interni, e tridente offensivo con Callejon, Vlahovic e Riccardo Sottil. Squadra viola completamente cambiata a inizio ripresa con gli ingressi del neo acquisto Maleh e del russo Kokorin, mentre non hanno partecipato al test il portiere Dragowski per un leggero sovraccarico muscolare, e Montiel, alle prese anche lui con noie fisiche. La gara fra Fiorentina e l'Ostermunchen si è svolta davanti a circa 300 spettatori e alla presenza dei dirigenti gigliati Joe Barone e Joseph Commisso. Domani giornata di riposo con allenamenti che riprenderanno a partire da giovedì. (ITALPRESS). lc/ari/red 20-Lug-21 19:04