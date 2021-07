Calcio: Lazio. Undici gol nel secondo test, gol e applausi per Hysaj

La squadra di Sarri ha affrontato il Fiori Barp Mas. Tripletta di Luis Alberto AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – Lazio a valanga nel secondo test in ritiro ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti segnano undici reti al Fiori Barp Mas e regalano altri spunti a mister Sarri. Tra i più pimpanti c'è Luis Alberto, autore di tre gol nei primi 45 minuti di partita, tutti su assist di pregevole fattura di Milinkovic-Savic. Ad aprire le danze era stato ancora una volta Felipe Anderson, nel mezzo la doppietta di Caicedo e il gol di Hysaj: cori e applausi dei presenti per la bella rete dell'ex Napoli, il modo giusto per rasserenare l'ambiente dopo le polemiche. Girandola di cambi nella ripresa tra le fila della Lazio, che arrotonda il punteggio con le marcature di Marusic, Akpa Akpro e con la doppietta di Muriqi che fa calare il sipario al 'Rodolfo Zandegiacomo' sull'11-0. (ITALPRESS). spf/ari/red 20-Lug-21 20:21