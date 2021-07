Calcio: Roma. Vina in arrivo, Mayoral si prende la scena a Trigoria

Ottimismo per l'arrivo di Xhaka dall'Arsenal, domani test con la Triestina ROMA (ITALPRESS) – Vina è in arrivo, per Xhaka bisogna ancora aspettare. Queste in sintesi le indicazioni fornite dal general manager Tiago Pinto ad un gruppo di giovani tifosi che lo hanno fermato all'esterno del centro sportivo di Trigoria: "Il mercato sta andando bene, Vina arriva. Per Xhaka vediamo", ha detto. Per Matias Vina, classe 1997 e titolare di Uruguay e Palmeiras, l'accordo è stato trovato e bisogna solo definire gli ultimi dettagli. Ancora distanza per Xhaka ma c'è ottimismo e il giocatore potrebbe raggiungere Mourinho in Portogallo dove è in programma, dal 26 luglio, la preparazione in Algarve. Prima però la Roma scenderà in campo domani alle 19:30 per il test amichevole contro la Triestina. Alla vigilia della partita, la squadra giallorossa ha svolto un allenamento basato su esercitazioni attacco contro difesa. Sugli scudi Borja Mayoral autore di un grande gol al volo che ha strappato gli applausi dei presenti. Nel frattempo, proseguono le attività di Roma Cares e il club giallorosso ha avviato i camp estivi dedicati ai bambini bisognosi delle periferie della Capitale. (ITALPRESS). spf/ari/red 20-Lug-21 19:59