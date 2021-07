Calciomercato: Psg. Mbappé al rientro, futuro incerto tra rinnovo e Real

Il francese si attende un passo in avanti da parte dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Giorni caldi per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappé. L'attaccante francese dovrebbe tornare ad allenarsi giovedì, ma la situazione del suo futuro resta incerta. Il classe 1998, reduce della delusione Euro2020 con la Francia, ha rifiutato tre volte il rinnovo col club parigino e adesso – secondo quanto riportato da AS – potrebbe tornare a sedersi al tavolo per trattare: questa volta in maniera definitiva, in un senso o nell'altro. Mbappé piace molto al Real Madrid che lo segue da vicino ormai da diverso tempo e i blancos sperano che il mercato faraonico fatto fin qui dal Psg, costringa il club a cedere qualche pezzo pregiato, anche per rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Secondo il quotidiano spagnolo il francese e la sua famiglia adesso si attendono che il Real Madrid faccia un passo concreto in avanti in un momento decisivo come quello attuale. (ITALPRESS). mra/ari/red 20-Lug-21 18:45