Calciomercato: stampa, ipotesi scambio Griezmann-Dybala

I colloqui tra i club sarebbero già avviati ma i catalani smentiscono BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Clamorosa indiscrezione rilanciata da L'Equipe: un possibile scambio tra Barcellona e Juventus. Nello specifico, secondo quanto ricostruito dal quotidiano francese, l'ipotesi sarebbe quella di vedere Antoine Griezmann in maglia bianconera e Paulo Dybala con la quella blaugrana, al fianco del suo connazionale Lionel Messi (non ha ancora firmato, ndr). I colloqui tra i due club sarebbero già avviati ma non si sa ancora su che base e se sono previsti conguagli economici in un senso o nell'altro. Di certo è che i catalani hanno provato a vendere il francese all'Atletico Madrid ma la trattativa si sarebbe arenata, anche perchè Saul non sarebbe stato un suo sostituto, discorso diverso per l'argentino della Juventus che consentirebbe al Barça di non intervenire sul mercato per sostituire Griezmann. I catalani hanno anche fretta in virtù del fatto che il contratto dell'attaccante della Francia pesa parecchio sulle casse e non consente il rinnovo di Mesis, che resta ancora in stand-by. Il Barcellona ha smentito di aver avviato contatti con la Juventus per effettuare uno scambio tra i due calciatori. (ITALPRESS). mra/pdm/red 20-Lug-21 14:31