Covid, farmacisti-biologi Agrigento “Unica difesa e’ vaccinazione”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – "Non imparare dai propri sbagli e' l'errore piu' grave che si possa commettere, soprattutto quando si tratta di un'emergenza sanitaria che mette in pericolo la vita delle persone e delle comunita'". Lo hanno detto Maurizio Pace, segretario della Fofi e presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Agrigento e Matteo Pillitteri, delegato dell'Ordine dei Biologi della provincia di Agrigento. "La scorsa estate, anche nella nostra provincia – hanno aggiunto – l'attenuazione delle misure di contenimento della pandemia Covid ha condotto molti all'abbandono di qualsiasi prudenza, con le conseguenze che tutti abbiamo pagato in autunn. Oggi, la voglia di socialita' e la ridotta prudenza hanno facilitato l'aumento dei contagi e in particolare della nuova variante delta. La disponibilita' di vaccini efficaci e sicuri in base a tutti gli standard scientifici ha modificato radicalmente la prospettiva della lotta al SARS-CoV-2, ma soltanto se tutti coloro che possono vaccinarsi lo faranno al piu' presto, abbandonando timori e preconcetti che non hanno alcun fondamento. Non si puo' e non si deve dimenticare – hanno concluso Pace e Pillitteri – che anche se l'effetto delle vaccinazioni e' gia' visibile nei dati epidemiologici, con la discesa del numero dei ricoveri e dei decessi, ancora non e' stata raggiunta l'immunita' di comunita' e che tantissimi cittadini delle categorie piu' vulnerabili sono ancora privi di qualsiasi protezione, mentre si sono presentate e probabilmente si presenteranno nuove varianti del virus estremante contagiose. E in questo momento l'unica difesa possibile e' la vaccinazione di massa. I farmacisti, i medici, i biologi e tutti i professionisti sanitari siamo sempre a disposizione per fornire informazioni e risolvere i dubbi di tutti perche' per uscire davvero dall'emergenza abbiamo bisogno della collaborazione di tutti". (ITALPRESS). fag/red 20-Lug-21 17:58