F.1: GP Gran Bretagna. Wolff “Hamilton l’opposto di un pilota scorretto”

Il team principal Mercedes difende l'inglese "Lewis è uno sportivo" SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La collisione di Hamilton con Max Verstappen a Silverstone domenica scorsa ha scatenato diverse polemiche. I più delusi sono naturalmente quelli del team Red Bull, con il consulente Helmut Marko che ha definito la guida di Hamilton "negligente", parlando di "comportamento pericoloso". Chi non ci sta a sentir parlare così del campione del mondo è Toto Wolff, team principal della Mercedes: "Tutti hanno un'opinione, va bene, ma Lewis è l'opposto di un pilota scorretto. E' uno sportivo. Non abbiamo visto grossi incidenti con lui. Ed è per questo che mantiene il suo comportamento tranquillo". "Penso che una mossa in quella curva sia un enorme rischio e o sa ogni pilota – ha detto Christian Horner, team principal di Red Bull -. Siamo stati fortunati che non ci sia stato qualche ferito grave. E' per questo che sono più arrabbiato. Per un sette volte campione del mondo è stato un errore da dilettante. Ripeto, è andata bene". (ITALPRESS). mra/ari/red 20-Lug-21 19:41