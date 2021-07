Stella del basket Usa LaVine in isolamento, non parte per Tokyo

E' il terzo giocatore americano out dopo Bradley Beal e Kevin Love NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Zach LaVine è stato messo in isolamento a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Tokyo2020. Il giocatore di pallacanestro degli Usa non è volato verso il Giappone con la selezione a stelle e striscie. "LaVine è in isolamento per cautela", ha scritto la Federazione degli Stati Uniti di basket, senza specificare se il giocatore dei Chicago Bulls abbia contratto il Covid-19 o se abbia avuto dei contatti con qualche positivo. LaVine spera che di unirsi ai suoi compagni alla fine di questa settimana; gli Stati Uniti intanto affronteranno la Francia domenica nella partita di apertura del torneo olimpico. Gli Usa hanno già perso Bradley Beal, costretto a rinunciare dopo il suo inserimento nel protocollo Covid-19, e Kevin Love, che non ha recuperato dopo un recente infortunio al polpaccio destro. (ITALPRESS). pdm/red 20-Lug-21 11:22