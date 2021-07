Basket: Varese ingaggia lituano Sorokas per la prossima stagione

L'ala grande ha disputato l'ultima stagione in Serie A con Chieti VARESE (ITALPRESS) – La Openjobmetis Varese ha annunciato l'accordo per la stagione sportiva 2021-2022 con l'ala grande lituana Paulius Sorokas. Cresciuto nel settore giovanile dello Zalgiris, dopo le prime esperienze in patria con Zalgiris-Sabonio mokykla Kaunas, KK Baltai e Pieno Zvaigzdes Pasvalys si trasferisce in Italia, raggiungendo così la sorella pallavolista della nazionale Indre Sorokaite. Nella stagione 2014-2015 si mette in luce alla Pallacanestro Piacentina in A2 Silver, nell'estate del 2015 passa a Treviglio con cui disputa due stagioni intervallate da un'esperienza a Jesi, prima di approdare al Derthona. Con i piemontesi conquista la Coppa Italia LNP 2018 chiudendo l'annata con una doppia-doppia di 15.1 punti e 10.1 rimbalzi per gara. Nella stagione 2018-2019 disputa 30 partite in Belgio allo Charleroi a 7.2 punti e 5.0 rimbalzi, prima di fare rientro in Italia con il ruolo di "straniero di coppa" per la Dinamo Sassari. Nel dicembre del 2019 esordisce in LBA con proprio contro l'Openjobmetis, mentre in Basketball Champions League disputa 16 gare a 3.9 punti e 2.4 rimbalzi di media fermandosi agli ottavi di finale contro i futuri campioni di Burgos. La scorsa stagione torna in A2 confermandosi protagonista di una stagione da 15.7 punti e 8.6 rimbalzi con Chieti. (ITALPRESS). mc/com 21-Lug-21 09:09