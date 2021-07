Calcio: Atletico Madrid. Simeone “De Paul top player, farà bene”

Il tecnico dei colchoneros "Liga? Real e Barça non possono sbagliare" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Diego Simeone a 360 gradi. Il tecnico dell'Atletico Madrid, in una lunga intervista a Marca, ha parlato di diversi temi, a partire dall'arrivo in Spagna del suo connazionale Rodrigo De Paul, acquistato per 35 milioni dall'Udinese e fresco vincitore della Coppa America con la maglia dell'Argentina. "Quando l'ho chiamato mi ha detto che l'Atletico Madrid era l'unico club in cui voleva giocare. Gli ho risposto che ci saremmo visti dopo 20 giorni e ora è con noi". In Italia, per cinque stagioni con la maglia dei friulani, De Paul ha fatto molto bene, riuscendo ad attirare l'interesse di diverse big europee: "L'ho osservato tanto – ha ammesso il Cholo, parlando di De Paul -. Sono sicuro che farà bene, associo le sue caratteristiche al resto della squadra. Abbiamo bisogno che i giocatori creino spazi negli ultimi metri, andando al tiro o lavorando in modo che ali e attaccanti possano arrivare davanti alla porta avversaria. Serve fare gol o farli fare. Sappiamo che non sarà facile ripetere i numeri di Llorente, che ha segnato 12 gol nella scorsa stagione, quindi ci attendiamo tanto anche da Saul, Lemar e De Paul, per esempio". La Liga ogni anno diventa sempre più competitiva e a spuntarla nello scorso campionato sono stati proprio i colchoneros: "Real Madrid e Barcellona nella storia ci sono state quasi sempre superiori – ha sottolineato Simeone -. Ciò non significa che non potrai far meglio di loro: a noi è successo nel 2014 e nel 2021. Sono passati sette anni. Speriamo che non debbano passare altri sette anni per ripeterci. Real Madrid e Barcellona oggi non possono più sbagliare". Infine, sul rapporto con Antoine Griezmann, attaccante francese del Barcellona, Simeone ha concluso: "Le nostre famiglie sono amiche e ci vediamo di tanto in tanto. Siamo stati vicini nella scorsa estate, in passato ha dato tutto all'Atletico. Ora è al Barcellona, in un club straordinario e Antoine è al meglio delle forze. Lo ha dimostrato anche agli Europei, può dare davvero tanto", ha chiosato il Cholo. (ITALPRESS). mra/ari/red 21-Lug-21 13:57