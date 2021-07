Calcio: Cagliari. Arriva Dalbert, prestito con diritto di riscatto

L'esterno, che in Italia ha vestito anche la maglia della Fiorentina, arriva dall'Inter CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Cagliari ha ufficializzato "l'acquisto dall'Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto. Nato a Barra Mansa, comune dello stato di Rio de Janeiro, l'8 settembre 1993, l'esterno sinistro ha militato nelle giovanili del Fluminense e del Flamengo. A 20 anni si trasferisce in Portogallo, per indossare la maglia dell'Academico Viseu: in due stagioni 45 presenze e 2 gol. Nel 2015-16 il passaggio al Vitoria Guimaraes, nella massima serie lusitana, dove conferma le sue qualità e gioca 27 gare. Una stagione che gli apre le porte della Ligue 1: nel Nizza gioca 40 partite tra Europa League, campionato e coppa di Francia. Le sue prestazioni lo portano quindi in Italia, all'Inter. Debutta in Serie A il 26 agosto 2017, nella vittoria per 3-1 contro la Roma: due stagioni in nerazzurro in cui colleziona 26 presenze e 1 gol. Nel 2019-20 passa in prestito alla Fiorentina: con i viola scende in campo 34 volte, realizzando ben 9 assist. La scorsa stagione ha giocato nel Rennes: 18 le presenze complessive, di cui 4 in Champions League. (ITALPRESS). ari/com 21-Lug-21 17:32