Calcio: Cagliari. Pavoletti “Faremo grande annata, vedo la fame giusta”

"Niente proclami, ma di certo vogliamo fare meglio rispetto alle ultime stagioni", dice l'attaccante CAGLIARI (ITALPRESS) – "Niente proclami, ma di certo vogliamo fare meglio rispetto alle ultime stagioni". Leonardo Pavoletti non ha dubbi, il Cagliari deve cercare di tornare protagonista in campionato. Il centravanti rossoblù ne è certo: "Sono sicuro che faremo una grande annata e ci toglieremo diverse soddisfazioni. Vedo la fame giusta negli allenamenti. Personalmente spero di essere protagonista per tutta la stagione, non soltanto negli ultimi mesi". Nello scorso campionato i sardi, dopo un avvio parecchio deludente, nella parte finale del torneo sono riusciti a centrare la salvezza. "La cosa che più mi è piaciuta? Nel momento di massima difficoltà sono emersi non solo i calciatori, ma soprattutto gli uomini. Il Cagliari si è affidato a loro. L'anno scorso a gennaio c'è stata la possibilità di andare via ma sono felice di essere rimasto. Qui c'è una società seria, gestita da persone in gamba, brillanti: il club ha un futuro di alto livello e mi piacerebbe poter dire un giorno di esserci stato quando tutto è iniziato e avere dato il mio contributo a questa crescita". Qualche volto nuovo, ma anche tante conferme: "È importante avere uno zoccolo duro in squadra, facilita l'inserimento dei nuovi – ha spiegato Pavoletti -. Quando entro in campo e vedo al mio fianco ragazzi come Joao, Ceppitelli e Cragno, mi sento pronto a sfidare chiunque. Conoscerli mi dà una sicurezza in più, affronto la partita in un modo diverso. Abbiamo sostenuto insieme tante battaglie sportive". Con la maglia del Cagliari, Pavoletti, ha realizzato 33 gol in 106 gare: "Mi è sempre dispiaciuto sentire di essere considerato soltanto un colpitore di testa – ha sottolineato l'attaccante -. Lo trovo riduttivo, sono più completo di quanto qualcuno possa pensare. Mi rendo utile anche in fase difensiva; l'anno scorso ho confezionato degli assist, mi sono procurato un rigore, contribuisco alla costruzione della fase offensiva. Spetta a me allora convincere i più scettici". Infine, Pavoletti ha concluso parlando delle tante emozioni vissute con la maglia dei rossoblù: "Cento presenze col Cagliari in Serie A, le belle immagini della mia esperienza in rossoblù sono tante". "Se proprio devo sceglierne qualcuna – aggiunge -, direi il gol di Firenze il primo anno, decisivo per la salvezza; la rete, sempre a Firenze, il giorno della nascita di mio figlio; il gol al Benevento di qualche mese fa. Sono ricordi che ancora adesso mi fanno battere forte il cuore ed è bello ogni tanto riviverli nella mente". (ITALPRESS). mra/ari/red 21-Lug-21 15:17