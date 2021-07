Il giocatore del Torino firmerà fino al 2026 LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Fumata bianca". Il quotidiano portoghese "A Bola" dà per fatto il trasferimento dal Torino al Benfica di Soualiho Meité, 27 anni, reduce dal prestito al Milan nella seconda parte della scorsa stagione. La trattativa è ai dettagli e il centrocampista francese sarebbe atteso a Lisbona già per venerdì per visite mediche e firma. Meitè si legherà al Benfica fino al 2026. (ITALPRESS). glb/red 21-Lug-21 15:44