Calcio: Godin “Se arriveranno offerte il Cagliari le valuterà”

"Futuro? Ho ancora un anno di contratto e non ho ricevuto proposte" MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) – "Ho letto anch'io di proposte dalla Russia, dalla Turchia, ma nessuno si è messo in contatto con me. Ho ancora un anno di contratto con opzione per un'altra stagione, la settimana prossima torno a Cagliari per iniziare gli allenamenti e la mia testa è al Cagliari, non mi ha chiamato nessuno nè ho ricevuto altre offerte". Diego Godin parla del suo futuro a "2 de punta", sull'emittente uruguaiana "Otra Cabeza", confermando che la sua intenzione è giocare ancora in rossoblù. Ma non dipenderà solo da lui. "Il presidente ci ha detto che ci sono problemi economico-finanziari per cui se arriveranno delle offerte, il club le valuterà. È successo con Nandez – il riferimento al connazionale corteggiato dall'Inter – C'è un'offerta che stanno valutando, il Cagliari non voleva vendere nessuno ma tutte le realtà come il Cagliari devono rivedere i propri piani", il riferimento alle conseguenze economiche della pandemia. Dovesse comunque lasciare la Sardegna, Godin esclude un ritorno in patria: "Voglio continuare a giocare in Europa, in un campionato competitivo. Potrei andare a guadagnare più soldi altrove ma non mi interessa perchè il mio obiettivo è continuare a giocare in nazionale fino al prossimo Mondiale". (ITALPRESS). glb/red 21-Lug-21 19:09