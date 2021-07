Calcio: Goretzka in scadenza col Bayern nel 2022, il Real ci pensa

Secondo la "Bild", i blancos si sarebbero già mossi MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid sogna un altro colpo alla Alaba. Secondo la "Bild", i blancos si sarebbero già mossi per Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza col Bayern Monaco nel 2022, facendogli sapere di essere pronti a offrigli un ricco ingaggio qualora si liberasse a parametro zero. Una strategia già adottata con successo con Alaba e in parte con Toni Kroos, strappato a prezzo di saldo (25 milioni di euro) a un anno dalla sua scadenza di contratto col Bayern. Il Real sa che ha bisogno di ringiovanire il centrocampo (Modric ha 35, Kroos 31) e Goretzka, al di là dell'età (26 anni), è un calciatore abituato a giocare in un grande club con tutte le pressioni del caso. Il centrocampista tedesco, attraverso intermediari, avrebbe già dato la sua disponibilità a vestire la camiseta blanca per quanto, dovesse andare in scadenza, anche altri club potrebbero farsi sotto, in primis il Manchester United che rischia di perdere Pogba. E chissà che oltre a Goretzka un altro giocatore del Bayern non sbarchi a Madrid. Fermo restando il sogno Mbappè, per l'estate 2022 sono due i nomi caldi in casa Real per l'attacco, Haaland e Lewandowski. Il polacco in particolare, riporta "As", potrebbe forzare la cessione a un anno dalla scadenza (è legato al Bayern fino al 2023) coi bavaresi che non avrebbero a quel punto grandi margini di manovra. (ITALPRESS). glb/red 21-Lug-21 16:38