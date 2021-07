Calcio: ManUtd spera in rinnovo Pogba, Raiola tratta con Psg

Il contratto del centrocampista francese scadrà il 30 giugno 2022 MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il futuro di Paul Pogba è sempre più un rebus. Il contratto che lega il francese al Manchester United scadrà a giugno del prossimo anno, condizione che però i Red Devils non vorrebbero far verificare perchè significherebbe perderlo a zero. Per questo motivo i dirigenti dello United sperano di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo contrattuale del centrocampista che piace a tanti top club. Su tutti c'è il Psg e – secondo quanto riportato dal "Daily Mail" – l'agente del classe 1993, Mino Raiola, starebbe già trattando col club parigino. L'intenzione del Manchester United, qualora non dovesse trovarsi l'accordo per il rinnovo, è quella di ottenere dalla vendita vendita di Pogba circa 50 milioni di euro. (ITALPRESS). mra/glb/red 21-Lug-21 16:10