Calcio: Poker alla Pro Vercelli, Inter rinuncia alla trasferta americana

Primo gol in nerazzurro per Calhanoglu, a segno anche Brozovic APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – La notizia circolava da ieri, da quando cioè l'Arsenal aveva comunicato la rinuncia alla tournée americana per un focolaio scoppiato all'interno del club londinese. Dopo una frenetica giornata in cui nella sede di Viale della Liberazione hanno studiato l'accordo di partecipazione alla trasferta di Orlando e le eventuali penali a carico della società, anche il club nerazzurro ha preso la stessa decisione: "FC Internazionale Milano – si legge nella nota ufficiale del club – comunica che non si recherà negli Usa per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell'evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC". La squadra di Simone Inzaghi, intanto, prosegue nella preparazione. Al Suning Training Centre oggi era in programma un allenamento congiunto con la Pro Vercelli, seduta conclusa con una partita tra le due formazioni: 4-0 il risultato per i nerazzurri grazie ai gol di Brozovic, Calhanoglu (alla sua prima rete in nerazzurro) e alla doppietta di Mulattieri. (ITALPRESS). bf/glb/red 21-Lug-21 20:08