Calcio: Roma di misura sulla Triestina, decide Zalewski

Buone indicazioni dal terzo test stagionale per Mourinho TRIESTE (ITALPRESS) – La Roma batte 1-0 la Triestina al Nereo Rocco nella terza amichevole del precampionato giallorosso. Un gol al 49' di Nicola Zalewski decide il test degli uomini di Josè Mourinho che difendono a quattro ma impostano a tre, lasciando ampio spazio a Reynolds prima e Karsdorp poi sulla corsia di destra. La prima, vera occasione è per Dzeko: al 38' Pellegrini (con la fascia al braccio) verticalizza per il bosniaco il cui tiro è deviato da Offredi. Poco dopo il portiere si ripete sul numero 7 che da punizione lo costringe all'intervento in tuffo sul primo palo. Senza Mancini (out per gastroenterite), la Roma parte con Kumbulla e Ibanez che nella ripresa viene schierato da terzino sinistro, in attesa dell'arrivo di Matias Vina. La rete dell'1-0 si registra al 49': spunto di El Shaarawy, respinta di Offredi sul tiro e tap in vincente di Zalewski che decide il match: "La fiducia di Mourinho viene prima di tutto, è stato un ottimo test contro una grande squadra – ha detto il giovane polacco ai microfoni di Sportitalia – Contava solo la vittoria, come ci ha ricordato il mister. Siamo contenti e proveremo a fare una grande stagione". Soddisfatto anche Carles Perez: "C'è ancora tempo per migliorare ma ci sentiamo bene. Voglio restare alla Roma, mi trovo bene in città e con i tifosi", ha concluso lo spagnolo. (ITALPRESS). spf/glb/red 21-Lug-21 21:35