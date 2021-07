Calcio: Tonali “Milan lotterà per lo scudetto, Europa casa nostra”

Il centrocampista rossonero: "Ripartiamo col vantaggio di conoscerci" ROMA (ITALPRESS) – "Se lotteremo per il primo posto? Sì. Lottiamo tutti insieme, per lo stesso obiettivo. Il pensiero della squadra è unico". Ad assicurare l'alto tasso di competitività del Milan è Sandro Tonali, 21enne centrocampista alla sua seconda stagione in rossonero dopo le difficoltà della prima. "Che cosa è cambiato? Molto semplicemente, sono cresciuto di un anno – spiega Tonali a 'La Gazzetta dello Sport' – Dentro e fuori dal campo, aspetto fondamentale. Ripartiamo con il vantaggio di conoscerci, noi giocatori e l'allenatore. Quello che non cambia sono gli obiettivi: puntiamo sempre in alto". Pur di restare con mister Pioli, si è tagliato lo stipendio: "La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C'erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui". Tonali, oltre allo scudetto, vuole far bene anche in Champions League: "Vogliamo fare strada il più possibile. Torniamo dopo tanti anni di assenza e sappiamo che non sarà facile, ma siamo il Milan. L'Europa è casa nostra". (ITALPRESS). mc/red 21-Lug-21 09:00