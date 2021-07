Calcio: Vincono Genoa e Salernitana, Venezia a valanga

Successo anche per il Verona, test in famiglia per Sassuolo e Torino ROMA (ITALPRESS) – Prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista del prossimo campionato per le squadre di Serie A. Poker per il Genoa contro il Wacker Innsbruck a Neustift, in Austria. Per i rossoblù di Davide Ballardini quattro marcatori diversi: Destro, Shomurodov, Agudelo e Jagiello. E' sceso in campo per un test in famiglia, invece, il Torino di Juric: in evidenza luce Antonio Sanabria con due gol. Soddisfatto del lavoro dei suoi anche mister Dionisi: due reti per Jeremie Boga, a Vipiteno, nel match tra Sassuolo A e Sassuolo B. Seconda amichevole per il Verona nel ritiro di Primiero. I gialloblù – al Centro Sportivo intercomunale di Mezzano – hanno superato per 5-0 il Real Vicenza. In gol per la formazione di mister Di Francesco Cancellieri (doppietta), Bragantini, Casale e Ragusa. Rocambolesco successo per 3-2 della Salernitana di Castori sulla Sambenedettese. Apre Schiavone al 16' su rigore, Belec para il penalty di Bacio Terracino ma non evita al 48' il pari di Casella. La Samb passa addirittura in vantaggio con Fazzi dagli undici metri al 56' ma Kristoffersen e Schiavone (ancora su rigore) la ribaltano a favore della squadra di Castori. Infine, quindici reti per il Venezia di Paolo Zanetti nel test contro la Top11 Radio Club 103 a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Per gli arancioneroverdi poker di reti per Karlsson, tripletta per Di Mariano, una doppietta a testa per Forte e Peretz e infine i sigilli di Mazzocchi, Tessmann, Ebuehi e Dezi. (ITALPRESS). mra/red 21-Lug-21 20:57