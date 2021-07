Tokyo2020: Ginnastica. Riserva positiva, Biles e compagne in albergo

La fuoriclasse americana ha lasciato il Villaggio Olimpico TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Simone Biles e altre cinque atlete della squadra di ginnastica artistica americana hanno lasciato il Villaggio Olimpico di Tokyo per soggiornare in un hotel vicino. La decisione arriva 24 ore dopo la notizia della positività al Covid-19 di una delle ginnaste di riserva, Kara Eaker, contagiatasi nell'ultimo raduno pre-olimpico. Usa Gymnastics ha fatto sapere che la sua intenzione iniziale era quella di far soggiornare i propri atleti in un albergo, ma le sei ginnaste selezionate per gareggiare a Tokyo sono entrate lunedì nel Villaggio Olimpico concedendosi selfie e foto all'interno. Kara Eaker è in isolamento così come un'altra delle riserve, Leanne Wong. I responsabili della squadra statunitense guardano con preoccupazione alla possibilità che possano emergere altri contagi prima di sabato, giorno in cui inizieranno le prove olimpiche di ginnastica. Usa Gymnastics ha comunque assicurato che le sei titolari e le quattro riserve rimaste hanno mangiato separatamente e non hanno condiviso gli stessi attrezzi durante le sessioni di allenamento. (ITALPRESS). mc/red 21-Lug-21 10:13