A darne notizia è la stessa fuoriclasse azzurra su Instagram TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Test antidoping a sorpresa per Federica Pellegrini appena sbarcata a Tokyo per le Olimpiadi Estive. A darne notizia, su Instagram, è la stessa 32enne fuoriclasse veneta, pronta a disputare in Giappone i suoi quinti Giochi di un'immensa carriera. "E che non lo vuoi fare un bell'antidoping appena arrivata?!", scrive la 'Divina' postando una foto con un cerotto al braccio. (ITALPRESS). mc/red 21-Lug-21 10:55