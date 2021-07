Calcio: Juve, Padoin entra nello staff di Allegri

Per l'ex calciatore un ritorno: ha giocato in bianconero dal 2012 al 2016 TORINO (ITALPRESS) – "Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi e' ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualita' di collaboratore del tecnico Massimiliano Allegri". Lo rende noto la stessa societa' bianconera. Padoin ha vestito la maglia della Juve dal 2012 al 2016, vincendo 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. "Adesso inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera: bentornato Simone e buon lavoro", si legge ancora nella nota diffusa oggi dalla Juventus. (ITALPRESS). glb/red 22-Lug-21 18:10