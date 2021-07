Calcio: Spezia, Sala “Frenati dal Covid ma non molliamo”

"Speriamo di uscirne presto. Thiago Motta? Ha grandi idee" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Siamo partiti molto bene, molto entusiasti, poi quello che è successo ci ha frenato. Ma non stiamo mollando". Jacopo Sala racconta, in un podcast diffuso dai canali social dello Spezia, il momento della squadra, la cui preparazione alla prossima stagione è stata condizionata dai diversi casi di coronavirus all'interno del gruppo. "Stiamo facendo i nostri allenamenti individuali – continua – per non perdere nessun giorno della nostra preparazione atletica ma volevamo fare altro, approfondire le idee del mister e su quelle costruire il nostro futuro. Il Covid ci ha un po' bloccato ma non molliamo, seguiamo i protocolli e speriamo di uscirne il prima possibile". E a proposito dell'impatto con Thiago Motta, Sala aggiunge: "Abbiamo iniziato molto bene, ci ha proposto le sue idee e le stavamo già sviluppando negli allenamenti. Ora, come detto, siamo un po' fermi ma il mister ha grandi idee, vuole sempre la palla e non vediamo l'ora di ricominciare da dove avevamo lasciato". (ITALPRESS). glb/red 22-Lug-21 16:48