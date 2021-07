Federica Pellegrini “Cinque Olimpiadi per me, sacrifici ripagati”

La nuotatrice candidata per commissione atleti Cio "Votate per me" TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Cinque Olimpiadi, le mie, sono come i cinque cerchi. Da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio de Janeiro. Ogni sacrificio fatto per l'amore del nuoto è stato premiato dai valori dello sport e da quella mentalità aperta che mi ha resa cittadina del mondo. Se sono una persona migliore, lo devo alla mentalità olimpica. Ne sono così convinta che mi impegno sinceramente, davanti a tutto voi, a esserne la fiera ambasciatrice. Votate per me". Questo il messaggio postato da Federica Pellegrini su Instagram dal Villaggio Olimpico di Tokyo, una delle location dove tutti gli atleti accreditati ai Giochi voteranno fino al 3 agosto per assegnare i quattro posti a disposizione nella commissione atleti del Cio. (ITALPRESS). pal/red 22-Lug-21 05:21