Ferrari punta sulla formazione in collaborazione con la Bbs

MARANELLO (ITALPRESS) – Ferrari ha rinnovato per tre anni l'accordo con BBS, la Business School dell'Universita' di Bologna, per rafforzare le attivita' di formazione delle proprie persone. Oltre all'EMBA (Executive Master of Business Administration) dedicato ai profili executive, giunto alla sua terza edizione, quest'anno e' stato inaugurato il Global MBA per accrescere le competenze dei manager piu' giovani nei campi della trasformazione digitale, della globalizzazione e della sostenibilita'. Entrambi i master sono stati creati sulla base delle esigenze formative specifiche di Ferrari, grazie alla stretta collaborazione fra la Direzione della Casa di Maranello, la direzione dei master e il corpo docente di BBS. Il programma accademico specialistico rafforza le competenze manageriali e l'approfondimento dei contesti e delle problematiche affrontate dalle varie Direzioni della societa', garantendo cosi' un legame diretto e continuo fra la discussione d'aula e la realta' lavorativa. Nell'edizione di quest'anno saranno nuovamente organizzate delle visite in aziende leader e dei momenti di confronto con imprenditori e manager di primo piano nello scenario nazionale e internazionale. I partecipanti del Global MBA avranno invece l'opportunita' di applicare quanto appreso attraverso dei progetti che si terranno presso altre imprese. I master di Ferrari e BBS intrecciano formazione e tecnologie di ultima generazione, offrendo la possibilita' a docenti e studenti di interagire da remoto come in aula, grazie all'utilizzo di visori di realta' virtuale. Per Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer, "Ferrari e BBS hanno disegnato due percorsi che dotano i nostri colleghi degli strumenti piu' avanzati per comprendere e vincere le sfide contemporanee. Anche cosi' ci assumiamo la responsabilita' di consegnare alla Ferrari le professionalita' migliori per cogliere le opportunita' che nasceranno in futuro nel nostro settore". (ITALPRESS). ads/com 22-Lug-21 16:27