Tokyo2020: Calcio. Egitto ferma Spagna, Messico-Francia 4-1, Kessie-gol

Il centrocampista del Milan realizza la rete che permette alla Costa d'Avorio di battere l'Arabia Saudita TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Inizia con un paio di sorprese il torneo di calcio delle Olimpiadi di Tokyo. Nel girone A netta sconfitta per la Francia, travolta dal Messico. Dopo lo 0-0 del primo parziale, doppio vantaggio dei centroamericani con Vega (47°) e Cordova (55°). Al 69° Gignac accorcia su rigore, ma Antuna (80°) e Aguirre (91°) fissano il risultato sul 4-1. La Spagna, una delle grandi favorite per l'oro, nel gruppo C non va oltre lo 0-0 contro l'Egitto e per di più rischia di perdere per infortunio due giocatori importanti come Ceballos (un palo per lui) e Oscar Mingueza. Nel Gruppo B la Nuova Zelanda batte 1-0 la Corea del Sud con la rete di Wood, mentre nel gruppo C la Costa d'Avorio batte 2-1 l'Arabia Saudita e a decidere è la rete del centrocampista del Milan, Kessie, in gol al 66°. Prima, al 39°, il vantaggio ivoriano per l'autorete di Al Amri poi, al 44°, il momentaneo 1-1 siglato da Al Dawsari. (ITALPRESS). ari/red 22-Lug-21 12:34