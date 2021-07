Tokyo2020: Calcio. Poker Brasile, Argentina ko con Australia, Romania ok

Tra i verdeoro tripletta per Richarlison, in gol anche Paulinho TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Prime gare per le nazionali di calcio impegnate a Tokyo2020. Poker del Brasile, nel gruppo D, che ha superato 4-2 la Germania. Per i verdeoro, che hanno fallito un penalty con Cunha, in gol l'attaccante dell'Everton Richarlison, autore di una tripletta, e Paulinho. Per i tedeschi inutili le realizzazioni di Amiri e Ache. Nel gruppo C, sconfitta a sorpresa per l'Argentina per 2-0 contro l'Australia. A decidere il match le reti di Wales e Tilio. Da segnalare nella squadra del ct Batista l'espulsione di Ortega. Un gol di Kubo ha regalato al Giappone, nel gruppo A, il successo contro il Sud Africa, mentre nel gruppo B vittoria di misura per 1-0, grazie ad un'autorete di Oliva, della Romania contro l'Honduras. (ITALPRESS). mra/ari/red 22-Lug-21 15:42