Tokyo2020: capitana volley in isolamento, Turchia cambia portabandiera

La giocatrice in quarantena morbida per contatto con caso Covid TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – La Turchia è costretta a cambiare il portabandiera. Eda Erdem Dundar, capitana della nazionale di volley, è infatti finita in isolamento "morbido" per essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid durante il volo che l'ha portata in Giappone. Lo riferisce il quotidiano turco Cumhuriyet, spiegando che la giocatrice aveva raggiunto Tokyo con un giorno di anticipo rispetto al resto della nazionale. Oltre a Eda Erdem Dundar, altri 7 atleti turchi presenti sul volo non potranno presenziare alla cerimonia di apertura. (ITALPRESS). pal/red 22-Lug-21 04:10