TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Abbiamo saputo che in una performance artistica Kentaro Kobayashi ha usato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico". Con questa motivazione il presidente di Tokyo2020 Seiko Hashimoto ha ufficializzato in conferenza stampa il licenziamento del direttore artistico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, Kentaro Kobayashi, per una battuta sull'Olocausto che risale a diversi anni fa. (ITALPRESS). pal/gm/red 22-Lug-21 06:46