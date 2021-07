Tokyo2020: Softball. Azzurre ko anche con l’Australia, il 24 il Giappone

Dopo la sconfitta nel match d'esordio contro gli Usa, l'Italia si arrende per 1-0 nella seconda gara TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Dopo il ko nel match d'esordio contro gli Stati Uniti, l'Italia del softball incassa la seconda sconfitta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le azzurre di coach Federico Pizzolini hanno ceduto 1-0 all'Australia nel match disputato all'Azuma Baseball Stadium di Fukushima. Piancastelli e compagne torneranno in campo sabato 24 luglio, per la sfida con le padrone di casa del Giappone, allo Yokohama Baseball Stadium di Tokyo. (ITALPRESS). ari/com 22-Lug-21 10:13