Tokyo2020: Tennis. Sorteggiati tabelloni, Djokovic parte con Dellien

Sonego e Fognini contro i giapponesi Daniel e Sugita. TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Sono stati sorteggiati i tabelloni dei tornei di tennis dei Giochi di Tokyo2020. Nel singolare maschile il numero uno al mondo Novak Djokovic debutterà con il boliviano Hugo Dellien, numero 139 mondiale. Tre gli italiani presenti: per Lorenzo Sonego, testa di serie numero 13, e Fabio Fognini, 15° favorito, ci saranno due avversari giapponesi, rispettivamente Daniel e Sugita, mentre Lorenzo Musetti affronterà l'australiano Millman. Nel singolare femminile sorteggio complicato per le tre azzurre in gara: Sara Errani affronterà la russa Pavlyuchenkova, Jasmine Paolini sfiderà la ceca Kvitova mentre la numero uno azzurra Camila Giorgi se la vedrà con l'americana Brady. Una sola coppia italiana è invece iscritta nei tornei di doppio, quella formata da Musetti e Sonego che debutteranno contro gli spagnoli Andujar e Carballes Baena. (ITALPRESS). pal/gm/red 22-Lug-21 06:50